В Бахмут направили підкріплення, ситуація в місті складна та напружена, – Маляр

Збройним силам України в Бахмуті направили підкріплення, а рішення утримувати місто є стратегічним.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

“Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський під час нещодавньої поїздки до міста ухвалив рішення про переміщення додаткових підрозділів”, – йдеться у заяві.

Маляр пояснила, що сама ситуація у Бахмуті є складною та напруженою. Російські військові сконцентрували там основні зусилля, аби спробувати повністю окупувати Донецьку область.

За її словами, рішення утримувати Бахмут є суто військовим, а не політичним.

“Рішення ухвалюють військові, які не керуються політичними мотивами”, – додала вона.