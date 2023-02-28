Політика

В Бахмут направили підкріплення, ситуація в місті складна та напружена, – Маляр

28 Лютого 2023 21:26
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війна

Збройним силам України в Бахмуті направили підкріплення, а рішення утримувати місто є стратегічним.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

“Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський під час нещодавньої поїздки до міста ухвалив рішення про переміщення додаткових підрозділів”, – йдеться у заяві.

Маляр пояснила, що сама ситуація у Бахмуті є складною та напруженою. Російські військові сконцентрували там основні зусилля, аби спробувати повністю окупувати Донецьку область.

За її словами, рішення утримувати Бахмут є суто військовим, а не політичним.

“Рішення ухвалюють військові, які не керуються політичними мотивами”, – додала вона.


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