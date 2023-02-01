Політика

Уряд провів низку кадрових змін. Хто позбувся посад

1 Лютого 2023 16:36
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кадри

Кабінет Міністрів своїм рішенням провів низку звільнень посадовців. Зокрема, посад позбулися Вячеслав Демченко та Юрій Сотник.

Про це повідомив голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

Так, уряд звільнив:

  • тимчасового виконувача обовʼязків голови Державної митної служби Вячеслава Демченка;
  • перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Юрія Сотника;
  • першого заступника голови Державної митної служби Олександра Щуцького;
  • заступника голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрія Лордкіпанідзе.

Щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкасського розпочали дисциплінарне провадження. Його відсторонили від виконання обов’язків.


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