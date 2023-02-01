Уряд провів низку кадрових змін. Хто позбувся посад

Кабінет Міністрів своїм рішенням провів низку звільнень посадовців. Зокрема, посад позбулися Вячеслав Демченко та Юрій Сотник.
Про це повідомив голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.
Так, уряд звільнив:
- тимчасового виконувача обовʼязків голови Державної митної служби Вячеслава Демченка;
- перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Юрія Сотника;
- першого заступника голови Державної митної служби Олександра Щуцького;
- заступника голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрія Лордкіпанідзе.
Щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкасського розпочали дисциплінарне провадження. Його відсторонили від виконання обов’язків.
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