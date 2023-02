Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Колегія Європейської комісії на чолі з президентом Урсулою фон дер Ляєн прибула до Києва для проведення спільного з українським урядом засідання.

Це випливає із запису, який зробила у четвер на своїй сторінці у Twitter фон дер Ляєн.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG