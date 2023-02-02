Політика

Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

2 Лютого 2023 09:44
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Колегія Європейської комісії на чолі з президентом Урсулою фон дер Ляєн прибула до Києва для проведення спільного з українським урядом засідання.

Це випливає із запису, який зробила у четвер на своїй сторінці у Twitter фон дер Ляєн.

“Приємно повернутися до Києва, у мій четвертий раз після вторгнення Росії. Цього разу із моєю командою комісарів. Ми зібралися тут разом, щоб показати, що ЄС як ніколи твердо підтримує Україну, і для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці”, – написала вона.


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