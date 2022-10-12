Політика

Українські війська змінили динаміку цієї війни, – Остін

12 Жовтня 2022 17:56
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війна

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.

Про це він сказав, відкриваючи засідання у форматі “Рамштайн”.

“Путін намагається мобілізувати більше сил і заявити про належність суверенних територій України до Росії. Він кидається на цивільні цілі та інфраструктуру в українських містах. Він використовує безвідповідальні погрози та риторику”, – сказав Остін.

Проте, за його словами, українські війська знову і знову демонструють зміну ситуації на полі бою завдяки наданому партнерами озброєнню.

“Коли ми зустрічалися у вересні, ми всі спостерігали, як Україна досягла надзвичайних здобутків на полі бою. Незважаючи на нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні містечок від російської окупації та повернули тисячі кілометрів квадратних своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам. Проте безпекова допомога контактної групи, тренування та зусилля з підтримки були життєво важливими. Ми здійснили величезний прогрес, працюючи разом, і оскільки війна змінилась – змінилась і місія цієї контактної групи”, – зазначив глава Пентагону.

За його словами, напади Росії лише посилюють рішучість союзників у допомозі України.


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