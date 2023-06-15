Політика

Українські пілоти розпочали навчання на F-16

15 Червня 2023 11:55
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літаки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням “Рамштайну” заявив, що союзники по НАТО вже почали навчання українських пілотів на літаках F-16.

“По-перше, я вітаю рішення кількох країн-членів Альянсу далі підтримувати Україну під час навчання пілотів. І також пізніше ми можемо прийняти рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16”, – сказав генсек НАТО.

Він також подякував Данії за те, що вона відіграє керівну роль у забезпеченні цих питань, і за готовність навчати українських пілотів.

“Коли конкретно це рішення (про передачу літаків) буде прийнято, ще не відомо. Але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам змогу тоді надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати”, – сказав Столтенберг у відповідь на питання про надання Україні F-16.


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