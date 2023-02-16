Політика

Українці розвалили СРСР, те саме буде й з Росією, – Данілов

16 Лютого 2023 17:17
31
читать на русском →
данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що перемога України у війні сприятиме розпаду Російської Федерації.

“Справа в тому, що вони (росіяни) дуже погано знають історію. Я можу з упевненістю сказати, що саме українці розвалили Радянський Союз.

Мало хто розуміє, з чого все почалося, я можу нагадати. Коли 2 березня 1989 в СРСР вперше в історії у Воркуті відбулася перша стачка, в якій взяли участь 176 шахтарів, то я можу сказати, що 94 з них були українці. І коли їм почали погрожувати, на наступний день 58 українців спустилися в забій і не виходили до того часу, поки їхні всі вимоги не були виконані. Звідти почався процес, липневі страйки шахтарів, і через дуже короткий час луснув СРСР, який вважали монстром, якого не можна повалити.

Те саме буде відбуватися в Росії… Заходу треба до цього готуватися. Вони вважають, що Росія має лишитися в тих же межах. Це велика помилка. Ми її обов’язково розвалимо, і вона буде демонтована в тому вигляді, у якому вона є на сьогоднішній день. Буде складно. Але перемога буде за нами”, – сказав Данілов.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Лютого 2023 18:03
34

Із російського полону повернулися 100 українських воїнів
16 Лютого 2023 19:38
9

Резніков підвів підсумки візиту в Брюссель
16 Лютого 2023 18:48
17

ЗСУ уразили артилерійський підрозділ РФ та завдали 13 ударів по районах зосередження окупантів, – Генштаб
16 Лютого 2023 17:30
40

Найгірше в ситуації з електроенергією позаду, – Укренерго
16 Лютого 2023 15:18
34

Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
усі думки