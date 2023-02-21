Україна здатна повернути собі ініціативу у 2023 році – ISW

Українські війська мають потенціал відновити ініціативу на фронті у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков днями зробили синхронні заяви щодо підготовки ЗСУ до контранступу найближчим часом.

Водночас у звіті вказується на важливість оборони Бахмута. В ISW притримуються оцінки, що рішення України захищати місто є стратегічно обґрунтованою спробою стиснути російські війська на окремій ділянці фронту та розбити їх.

Проте, за словами Зеленського, українці продовжать оборону Бахмута, але “не будь-якою ціною”.

Адже, як розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, Росія кинула “всі боєздатні підрозділи у Луганську і Донецьку області, а також частково в Запорізьку область”.

Таким чином парламентар підтвердив, що Москва не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можна було б розгорнути та змінити хід операцій.

“Ці дані узгоджуються з оцінкою ISW про те, що Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу”, – додали в Інституті вивчення війни.

Основні висновки:

Президент США Джо Байден відвідав Київ 20 лютого напередодні перших роковин російського вторгнення в Україну, засвідчивши незмінну відданість США підтримці України в її зусиллях зі звільнення своєї території.

Українські посадовці продовжують реагувати на заяви неназваних представників американського оборонного відомства про темпи та перспективи війни, яка наближається до роковин.

Міністерство оборони РФ оголосило про офіційну інтеграцію бойовиків “ДНР” і “ЛНР” до складу збройних сил Росії 19 лютого у відповідь на зростаючу критику з приводу повідомлень про зміну командування в маріонеткових підрозділах.

Рішення про реорганізацію ополченців на тлі триваючого наступу, ймовірно, свідчить про те, що МО Росії не розуміє масштабу викликів, пов’язаних з інтеграцією нерегулярних формувань у професійну армію під час інтенсивних бойових дій.

Реструктуризація маріонеткових збройних формувань свідчить про те, що російське військове командування намагається здійснити всі бажані реформи, поки МО РФ користується прихильністю президента Росії Володимира Путіна.

Російське військове командування, ймовірно, позбавило засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина доступу до артилерійських снарядів і важкого озброєння в рамках зусиль з професіоналізації російських збройних сил.

Пригожин міг спотворити інформацію про руйнівний вплив нестачі артилерійських боєприпасів для “вагнерівців”, щоб замаскувати своє справжнє розчарування нездатністю ПВК мати власні артилерійські системи та керувати ними.

Глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, намагався заспокоїти можливий гнів Пригожина через ймовірну відмову Кадирова приєднатися до інформаційної кампанії Пригожина проти МО Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що уряд США стурбований можливим розглядом Китаєм питання про надання летальної допомоги Росії.

Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове – Кремінна.

Окупанти також продовжили наступальні операції навколо Бахмута і в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.

Українські чиновники повідомили, що російські війська продовжують мілітаризацію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Крім того, вони повідомили, що російські війська, можливо, намагаються відремонтувати системи протиповітряної оборони, розгорнуті в Україні.

Окупанти використовують “антитерористичну” комісію для виправдання захоплення та націоналізації активів в окупованому Криму для отримання економічної та військової вигоди.