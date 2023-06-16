Україна встановила місцеперебування в Угорщині 11 військовополонених

У п’ятницю, 16 червня, стало відомо, що встановлено місцезнаходження 11 полонених захисників, яких утримують на території Угорщини.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко.

“Завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначив Котенко, “наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи”.

Окрім цього, за словами уповноваженого, “до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей”.

Раніше стало відомо про те, що російська православна церква передала Угорщині групу українських військовополонених “в рамках міжцерковної співпраці”.

Одним з посередників начебто мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного ордену госпітальєрів.