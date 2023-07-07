Політика

Україна подала запит на приєднання до Тихоокеанського партнерства — Reuters

7 Липня 2023 18:36
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україна

Україна подала офіційний запит на приєднання до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP).

Про це пише Reuters із посиланням заяви влади Японії та Нової Зеландії.

У Міністерстві закордонних справ Нової Зеландії розповіли, що отримали офіційний запит на приєднання від України 5 травня. Держава виконує функції депозитарію для партнерства.

Наступні кроки щодо опрацювання заявки члени CPTPP визначать 16 липня під час зустрічі в місті Окленд, що в Новій Зеландії.

Міністр економіки Японії Шігеюкі Гото заявив, що Японія, як член угоди, має намір «ретельно оцінити, чи повністю Україна відповідає високому рівню угоди» щодо доступу до ринку та правил.

Всеосяжна та прогресивна угода про Транстихоокеанське партнерство — це торгова угода між 11 країнами, а саме: Австралією, Брунеєм, Канадою, Чилі, Японією, Малайзією, Мексикою, Новою Зеландією, Перу, Сінгапуром і В’єтнамом. CPTPP є однією з найбільших у світі зон вільної торгівлі.

Ця угода розвинулась із Транстихоокеанського партнерства (TPP), яке так і не ратифікували через вихід США.


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