Політика

У розвідці Британії сказали, яку мету переслідують росіяни, використовуючи території Білорусі

24 Березня 2023 09:53
12
читать на русском →
росія, білорусь

Територію Білорусі та білоруських інструкторів росіяни використовують для навчання своїх мобілізованих.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

У березні 2023 року Росія передислокувала не менше 1000 військовослужбовців, які проходили навчання на полігоні Обуз-Лісновський на південному заході Білорусі.

Попри те, що нової ротації російських військ не відзначено, РФ залишила наметовий табір на місці, припускаючи можливість продовження програми навчання, кажуть експерти.

“Той факт, що Росія вдалася до навчання свого персоналу в набагато менш досвідченій білоруській армії, наголошує, наскільки російська “спеціальна військова операція” серйозно порушила систему підготовки російських збройних сил – інструктори переважно були розміщені в Україні”, – пише британське міноборони.

Також розвідники не виключають, що Росія, ймовірно, розглядає непряму підтримку операції Білоруссю, як важливий політичний сигнал.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Березня 2023 10:40
0

Арештовано “приховані” активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн
24 Березня 2023 10:00
19

Війська РФ керованими авіабомбами атакували Сумщину
24 Березня 2023 09:09
29

Окупанти вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці
24 Березня 2023 08:42
24

Сили оборони за добу знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА
24 Березня 2023 07:14
18

Сили оборони за добу відбили близько 80 ворожих атак, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки