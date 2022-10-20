У Республіканській партії США виник розкол щодо допомоги Україні, – Politico

Адміністрація Джо Байдена буде просити Конгрес допомагати Україні “так довго, як буде потрібно”, але представники адміністрації готові до того, що Конгрес “закрутить гайки”, якщо республіканці отримають контроль над Палатою представників.

Про це пише Politico із посиланням на представника Ради національної безпеки США.

Зазначається, що в Республіканській партії, за тижні до листопадових виборів, після яких партія може отримати контроль над Палатою представників, є розбіжності щодо того, як довго слід надавати американську допомогу Україні.

Лідер меншості Кевін Маккарті – ймовірний спікер Палати представників від Республіканської партії в наступному році – попередив на цьому тижні, що він скоротить фінансування США для боротьби України проти Росії. Це був не перший сигнал для адміністрації Байдена про те, що республіканські законодавці з обережністю ставляться до тривалої фінансової підтримки Києва.

Водночас для багатьох у Конгресі, включаючи деяких республіканців, коментарі Маккарті лише посилили нагальність ухвалення пакету допомоги Україні у грудні, перш ніж республіканець, ймовірно, візьме в свої руки владу у Палаті представників.

Помічники Байдена вважають, що Маккарті залишить можливість допомоги для Україні відкритою, принаймні на деякий час, хоча і може наполягати на менших обсягах допомоги. Вони також прогнозують внутрішній тиск з боку республіканців, таких як Брайан Фітцпатрік і Мітч Макконнелл, щоб продовжити виділення грошей. Їхній розрахунок полягає в тому, що якщо гроші припиняться, Україна постраждає, а Росія вийде переможцем, то це завдасть політичного удару по Республіканській партії. Є деякі ознаки того, що на цьому фронті Білий дім може мати союзників у Конгресі, очолюваному Республіканською партією, або, принаймні, доброзичливців. Фіцпатрік, зокрема, прямо заперечив коментарі Маккарті, що допомога США не повинна бути “порожнім чеком”.

Наразі ясно, що республіканці все більше розділяються між табором Маккарті, який сумнівається в наданні нових багатомільярдних допомог, оскільки економіка США рухається до рецесії, і табором Макконнелла, який залишається прихильником додаткової допомоги.

POLITICO пише, що республіканці та демократи в цілому хочуть бачити додатковий нагляд та підзвітність, коли йдеться про зброю та обладнання, які США надсилають в Україну. Вони також хочуть, щоб європейські країни надали більшу підтримку, щоб США не несли весь тягар.

Білий дім не робив попередження українському уряду про можливість припинення допомоги, якщо республіканці візьмуть під контроль хоча б одну палату Конгресу. Але помічники Білого дому заявили, що Київ добре ознайомлений про таку імовірність.

Крім того, Білий дім поки що публічно не дав зрозуміти, що останні сигнали Республіканської партії змінюють його плани щодо “законодавчого спринту”, що може виявитися останнім шансом закласти більшу допомогу Україні в законопроекті про державні витрати, який має бути обов’язково ухвалений.