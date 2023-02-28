У «Мачулищі» після ймовірної диверсії прилітав літак із центру обслуговування А-50 — «Беларускі Гаюн»

На білоруський аеродром «Мачулищі» після ймовірного підриву російського розвідувального літака А-50 прилітав літак з єдиного у росії центру обслуговування таких розвідувальних бортів.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Так, імовірний підрив літака стався зранку 26 лютого. А вже ввечері на аеродром прилетіли російські військово-транспортні літаки Іл-76 та Ан-26. Уранці 27 лютого Іл-76 відлетів на російський аеродром «Іваново-Північний».

«Беларускі Гаюн» вважає, що цей літак міг доставляти на аеродром спеціалістів або комплект запасних частин для ремонту А-50. 28 лютого Ан-26 теж повернувся до росії.

Моніторингова група розповідає, що на аеродромі «Іваново-Північний» дислокується 610-й центр бойового застосування та переучування льотного складу, де зберігаються, модернізуються та ремонтуються літаки ДРЛО А-50. А військово-транспортний літак Іл-76 закріплений саме за 610-м центром.

Супутникові знімки свідчать, що станом на липень 2022 року в цьому центрі на зберіганні були не менше 9 літаків А-50, ще один — на ремонті. За час повномасштабного вторгнення на білоруських аеродромах у різний час були не менше чотирьох літаків А-50, розповідає моніторингова група. Це означає, що до 26 лютого в окупантів було щонайменше чотири такі літаки, які можуть працювати.

«Усі ці факти є непрямим підтвердженням технічних проблем, що виникли з літаком ДРЛО А-50У, який був пошкоджений 26 лютого в результаті диверсії білоруських партизанів», — вважає «Беларускі Гаюн».