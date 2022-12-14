Політика

У Кремлі прокоментували можливу поставку Patriot Україні

14 Грудня 2022 12:38
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росія

У Кремлі чекають на офіційне підтвердження інформації ЗМІ про те, що США вирішили поставити Україні протиракетні комплекси Patriot.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Интерфакс.

“Я не став би поки що коментувати, бо це повідомлення ЗМІ. У наш час повідомлення ЗМІ – річ ненадійна, тож дочекаємось якоїсь офіційної інформації”, – сказав він.

Пєсков погодився із думкою заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва про те, що в Україні ці комплекси стануть “законною ціллю для російських військових”.


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