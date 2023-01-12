У Генштабі прокоментували нові перестановки в командуванні армії РФ

Призначення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова командувачем армії окупантів в Україні означає, що у Росії усе виходить, не так як планував ворог.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

“Якщо було б все гаразд у них, з такою частотою кадрові зміни не проходили б у них. Останні зміни насамперед свідчать про те, що існує необхідність в їхніх лавах щодо поєднання системи управління і системи керівництва військами. Не все виходить у них так, як вони бажають. А як воно буде далі, ми подивимося”, – пояснив Громов.