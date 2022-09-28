Політика

У Білорусі в одній із військових частин почалася раптова перевірка мобілізаційної готовності

28 Вересня 2022 14:57
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білорусь

У Білорусі сьогодні, 28 вересня, почалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752. Вона відбуватиметься протягом місяця.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

Там вказують, що перевірки влаштовують раптово, однак відповідно до Плану підготовки Військово-повітряних сил та військ Протиповітряної оборони.

Під час перевірки відпрацьовуватимуть низку питань, основними з яких стануть відновлення навичок військовозобов’язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки для перевірки її боєготовності.


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