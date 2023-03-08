У Білому домі не бачать ознак підготовки білоруських військ до наступу на Україну

В Америки відсутні розвіддані, які б підтверджували готовність білоруських військ взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні.

Про це під час пресбрифінгу сказав координатор Ради Безпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні”, – наголосив він.

Проте режим Олександра Лукашенка вже надавав пряму підтримку російській агресії, зазначив представник Білого дому.

“Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні”, – додав Кірбі.