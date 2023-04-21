Ткаченко звернувся до керівництва YouTube. Просить заблокувати відео “Вагнера”

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати канал російських терориствів з ПВК “Вагнер”. Про це міністр повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності Вагнера”, – йдеться у повідомленні Ткаченка.

За словами міністра, абсолютно непримустимим є той факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися на своєму майданчику транснаціональній злочинній організації, якою “Вагнер” офіційно визнано в США, Великобританії та ЄС.

“Такі прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше задля стабільності демократичного світу. Впевнені, що наші партнери з YouTube виправлять ситуацію швидко”, – написав Ткаченко.