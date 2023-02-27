Тайвань планує надати Україні $59 мільйонів гуманітарної допомоги

На 2023 рік Тайвань виділив Україні спеціальний бюджет у розмірі 1,8 мільярда нових тайванських доларів (майже 59 мільйонів доларів США) на гуманітарну допомогу.

Про це повідомив національний мовник Тайваню Radio Taiwan International.

Міністерство закордонних справ частково визнаної острівної держави повідомило, що гроші будуть спрямовані на допомогу жертвам війни в Україні та на відновлення лікарень, шкіл, церков та інфраструктури.

Як зазначає тайванський мовник, влада Тайваню засудила російське вторгнення в Україну й підкреслила, що рф «серйозно порушила глобальний мир і безпеку, розпочавши найбільший військовий конфлікт у Європі з часів Другої світової війни».

У МЗС острівної держави наголосили, що «як член глобального демократичного альянсу» Тайвань протягом всієї війни демонструє підтримку народу України. Наразі Тайвань пожертвував 27 тонн медичних товарів і понад 700 тонн гуманітарної допомоги на загальну суму понад 41 мільйон доларів США.