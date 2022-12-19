Політика

Сунак закликав ігнорувати пропозиції рф щодо припинення вогню до виведення військ з України

19 Грудня 2022 17:21
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британія

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав ігнорувати будь-які заклики росії щодо припинення вогню, доки вона не піде із загарбаних українських територій.

Про це Сунак заявив, виступаючи у Ризі на зустрічі лідерів країн, що входять до Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF), де Президент Володимир Зеленський закликав Захід надати більше зброї, передає Sky News.

За словами Сунака, Альянс має надати більше військової допомоги Україні, включаючи додаткові системи ППО, артилерію та бронетехніку.

«Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-який односторонній заклик до припинення вогню з боку росії є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би помилковий заклик, він буде використаний росією для перегрупування, для посилення своїх військ. І поки вони не вийдуть із загарбаної території, не може і не повинно бути ніяких реальних переговорів», – сказав британський прем’єр.

Замість цього, за словами Сунак, альянс повинен продовжувати зосереджуватися на «зниженні здатності росії перегрупуватися і поповнювати запаси».

«Це передбачає переслідування її ланцюгів постачання і позбавлення міжнародної підтримки, зокрема рішучу критику Ірану за постачання безпілотників до москви», – сказав він.

Виступаючи по відеозв’язку лише за кілька годин після того, як Київ зазнав атаки російських безпілотників, Володимир Зеленський попросив лідерів надати широкий спектр систем озброєнь.


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