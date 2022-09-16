Політика

Столиці Казахстану повернули назву Астана

16 Вересня 2022 16:23
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Парламент Казахстану ухвалив одразу у двох читаннях зміни до Конституції країни, якими депутати підтримали повернення столиці назви Астана.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Також парламентарі обмежили термін президентства одним семирічним терміном. Зміни надіслали на підпис президенту Касим-Жомарту Токаєву, який раніше схвалив ці зміни.

У законопроєкті щодо поправок до Конституції країни зазначено, що президентський термін збільшується з п’яти до семи років, а право обиратися скоротять до одного терміну. Термін повноважень суддів Конституційного суду збільшиться до восьми років, право переобрання також обмежать.

На початку вересня Токаєв запропонував провести дострокові президентські вибори восени 2022 року. Чергові вибори президента мали відбутися 2024 року. Токаєв тоді заявив, що готовий скоротити термін своїх повноважень та піти на позачергові президентські вибори.

Крім того, парламент Казахстану ухвалив рішення про перейменування столиці країни знову на Астану. У березні 2019 року назву міста було змінено на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва. До цього місто тричі змінювало назву.


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