Столтенберг відкинув китайський “мирний план”

Заклик Китаю до мирних переговорів між Україною та Росією “не викликає особливої довіри”, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Естонії.

На спільному брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єркою Естонії Каєю Каллас генсека НАТО запитали про документ Китаю з 12 пунктів, в якому міститься заклик до міжнародної спільноти “створити умови та платформи” для поновлення переговорів.

“Китаю не довіряють, тому що вони не змогли засудити незаконне вторгнення в Україну, а також підписали за кілька днів до вторгнення угоду між президентом Сі та президентом Путіним про безмежне партнерство з Росією”, – зазначив Столтенберг.

У відповідь на ймовірну критику з боку КНР щодо постачання західної зброї до України він сказав, що “військова підтримка сьогодні – це шлях до досягнення мирної угоди завтра”.

Генсек НАТО застеріг Китай від постачання Росії зброї, заявивши, що це буде рівносильно підтримці незаконної агресивної війни РФ, що буде порушенням статуту ООН.

“Ми уважно стежимо за тим, що робить Китай, і ми бачили ознаки того, що вони можуть розглядати можливість надсилання смертоносної допомоги до Росії. Це було б дуже великою помилкою”, – заявив Столтенберг.