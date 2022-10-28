США виділили новий пакет військової допомоги для України

Президент США Джой Байден наказав виділити новий пакет військової допомоги для України на суму 275 млн доларів.
Нова допомога США спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для озброєнь.
Зокрема, в рамках нового пакету Україна отримає ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, які ЗСУ успішно використовують у своєму контрнаступі.
До нового пакету допомогти входять:
- боєприпаси для HIMARS;
- 500 снарядів високоточної керованої артилерії;
- системи дистанційного протитанкового мінування;
- легкі транспортери HMMWV;
- стрілецька зброя/боєприпаси.
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