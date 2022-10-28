Політика

США виділили новий пакет військової допомоги для України

28 Жовтня 2022 18:45
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зброя, сша

Президент США Джой Байден наказав виділити новий пакет військової допомоги для України на суму 275 млн доларів.

Нова допомога США спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для озброєнь.

Зокрема, в рамках нового пакету Україна отримає ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, які ЗСУ успішно використовують у своєму контрнаступі.

До нового пакету допомогти входять:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • 500 снарядів високоточної керованої артилерії;
  • системи дистанційного протитанкового мінування;
  • легкі транспортери HMMWV;
  • стрілецька зброя/боєприпаси.

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