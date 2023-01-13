Політика

США працюють над тим, щоб припинити діяльність ПВК “Вагнер” в усіх країнах, – Держдеп

13 Січня 2023 07:44
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вагнер

Сполучені Штати працюють над тим, щоб припинити діяльність ПВК “Вагнера” по всьому світу.

Про це заявив радник Держдепартаменту США Дерек Чолле, повідомляє AP.

“Я не знаю, чи є побоювання (у Сербії), ми говорили про наші побоювання, і ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з урядом тут, у Белграді, та в інших місцях, де ПВК “Вагнера” активна, щоб покласти кінець її діяльності”, – заявив Чолле.

За його словами, у Держдепартаменті США уважно стежать за тим, що ПВК “Вагнера” прагне вербувати найманців із Сербії та інших країн, і цього не можна допустити. Чолле також закликав Сербію запровадити санкції проти Росії.

“Ми вважаємо, що країни мають підписатися під санкціями у зв’язку з тим, що дії Росії мають бути не лише засуджені, а й покарані. Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні дати зрозуміти, що така поведінка неприйнятна”, – додав він.


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