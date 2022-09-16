Політика

США передадуть Україні дві системи NASAMS протягом двох місяців, – Пентагон

16 Вересня 2022 20:51
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Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS від США протягом двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера на брифінгу.

“Очікується, що два зенітні ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну приблизно протягом двох місяців”, – сказав він.

За словами Райдера, комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз, у тому числі авіації, безпілотних літальних апаратів та ракет.

NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.


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