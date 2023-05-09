США не бачать посилення ядерної загрози від РФ, – CNN

Попри те, що кремлівські топпосадовці все частіше “брязкають ядерною зброєю”, розвідка США не знаходить жодних ознак активізації російських ядерних сил.

Про це повідомили CNN джерела у Вашингтоні.

Високопосадовець Пентагону і високопосадовець адміністрації США сказали агентству, що розвідка не знаходить жодних ознак активізації чи руху в ядерних силах Росії – попри нагнітання ядерної риторики верхівкою Кремля.

Офіційний представник Ради національної безпеки США підтвердив CNN, що “немає жодних вказівок на зміну позиції стратегічних сил РФ… Нині ми не бачимо нічого, що давало б підстави для зміни позицій наших власних стратегічних сил”.