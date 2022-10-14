Політика

США направлять до України боєприпаси та бронемашини, – Reuters

14 Жовтня 2022 18:33
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сша, допомога

Очікується, що, в рамках наступного пакета допомоги Україні, у розмірі 725 мільйонів доларів, США направлять боєприпаси та бронемашини Humvee.

Про це повідомляє Reuters.

За словами американських чиновників, цей пакет допомоги буде оголошено у п’ятницю й буде першим пакетом допомоги з моменту масованих обстрілів Росії по території України. Водночас вони зауважили, що час оголошення, зміст та вартість пакета можуть змінюватись до останньої хвилини.

Один з чиновників відзначив, що попри те, що пакет не включатиме засоби для відбиття масованих ракетних ударів, однак він був розроблений з метою посилення здатності України дати відсіч Росії у контрнаступі.

Боєприпаси й техніка будуть відправлені з використанням президентського рішення про скорочення озброєнь (PDA). Це дозволить доставити усе до України вже найближчими днями після оголошення.

Зазначається, що “право на скорочення озброєння” позволяє президенту США Джо Байдену приймати рішення без схвалення Конгресу.


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