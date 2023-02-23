США можуть оприлюднити розвіддані щодо потенційного постачання Китаєм зброї Росії — WSJ

В Адміністрації президента США Джо Байдена розглядають можливість оприлюднення розвідувальні даних, які можуть свідчити про те, що Китай обмірковує постачання зброї росії для війни проти України.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

За словами джерел у США та Європі, останніми тижнями західні країни отримали розвідувальні дані про те, що Китай може припинити своє самообмеження щодо постачання зброї росії. Однак наразі в Пекіні вагаються.

До цього Китай обмежував свою підтримку РФ фінансовою допомогою та купівлею нафти, але тепер ця позиція, схоже, змінюється, якщо вірити останніми оцінками розвідки, зазначають посадовці.

Чиновник сказав, що розвіддані США та їхніх союзників тепер «набагато менш неоднозначні» щодо потенційного постачання Китаєм зброї Росії.