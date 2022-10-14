Політика

Спецслужби РФ шукають продавців чипів і технологій для виробництва зброї, – CNN

14 Жовтня 2022 20:43
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війна

Західні санкції різко обмежили спроможності Росії виготовляти озброєння й боєприпаси, змусивши кремль доручити своїм спецслужбам знайти способи уникнути обмежень та придбати чипи й критичні технології.

Про це повідомляє CNN із посиланням на аналіз Офісу директора національної розвідки.

“Росія втратила понад шість тисяч одиниць обладнання впродовж майже восьми місяців від початку війни (проти України), і зараз російські військові структури намагаються придбати мікрочипи, двигуни та тепловізійні технології, необхідні для виготовлення нової зброї”, – йдеться у публікації.

Як зазначається, це відбувається в умовах, коли масштабні санкції Заходу на експорт до РФ перевели оборонно-промислові комплекси країни в режим періодичного простоювання. Зокрема, згідно зі звітом, два найбільші виробники мікроелектроніки в Росії були змушені тимчасово зупинити виробництво через брак іноземних компонентів. Водночас індустрія РФ відчуває гострий дефіцит підшипників, що підриває виробництво танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

Видання зазначає, що серйозні проблеми у російському ВПК розпочалися в травні, коли виник дефіцит поставок компонентів для морських дизельних двигунів, частин вертольотів і літаків, а також систем управління вогнем.


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