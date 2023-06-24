Політика

Слабкість Росії очевидна, – Зеленський

24 Червня 2023 14:41
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зеленський, заколот

Президент Володимир Зеленський відреагував на заколот найманців ПВК “Вагнер” проти російської влади і заявив, що наразі слабкість РФ очевидна. За його словами, Путін довго маскував свою слабкість пропагандою, але зараз цього уже не сховаєш.

“Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе.

Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір.

Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали “Шахеди”.

Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв.

Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна.

Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу”.

Президент закликав українців зберігати міцність, єдність та силу.

За його словами, всі українські командувачі, всі воїни знають, що робити.

Наразі найманці Євгенія Пригожина рухаються у сторону Москви. Бойовики уже захопили Ростов, взяли під контроль деякі військові об’єкти у Воронежі.

Трасу, якою вони рухаються, перекрили. Армія РФ застосовує авіацію, проте вагнерівці уже збили щонайменше 3 російські вертольоти.


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