Політика

Сім’я розробника Ланцетів володіє нерухомістю в Лондоні, а його син працює в ООН — росЗМІ

19 Липня 2023 19:43
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росія

У сина і дружини творця російських бойових дронів Ланцет Олександра Захарова журналісти знайшли квартиру вартістю 1,5 млн фунтів стерлінгів в елітному районі Лондона. Також, за даними ЗМІ, його молодший син працює в ООН.

Про це повідомляє російський ресурс Важные истории.

За даними журналістів, дружина Захарова Світлана, син Микита і дочка Марія беруть активну участь у бізнесі, пов’язаному з виробництвом безпілотників. А молодший син Лаврентій, за даними ЗМІ, вже кілька років живе за кордоном і працює в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння (UNIDIR).

Лаврентій почав працювати в агентствах ООН у Нью-Йорку та Римі в липні 2021 року, а з травня 2023 року перейшов до Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння, ідеться в матеріалі. Його дослідницькі інтереси передбачають програму управління зброєю та боєприпасами, розмінування та гуманітарний доступ.

Також, за даними журналістів, Світлана і Лаврентій, з 2018 року володіють в елітному районі Лондона квартирою вартістю 1,5 млн фунтів стерлінгів.

Як з’ясували ЗМІ, Велика Британія запровадила санкції щодо компанії – виробника дронів, ТОВ ЦСТ, але не щодо сім’ї Захарових.

У виробництві Ланцетів використовуються західні комплектуючі, поставки яких до Росії обмежені санкціями. Але країна-агресор знаходить шлях обійти ці обмеження завдяки мережі постачальників, які імпортують необхідні деталі з усього світу.

«Два найбільші постачальники компанії, Аэроскан и Орион, належать дітям Олександра Захарова — Микиті та Марії», — повідомляють Важные истории.


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