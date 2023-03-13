Політика

Сі Цзіньпін прагне возз’єднати Китай з Тайванем

13 Березня 2023 11:20
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китай, Тайвань

Китай повинен “просуватися до возз’єднання” з Тайванем. У першу чергу Пекін розглядає “мирний шлях”.

Відповідну заяву зробив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу на Всекитайських зборах народних представників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він вважає, що Китаю необхідне “національне возз’єднання та сутність національного відродження”.

“Ми повинні активно протистояти зовнішнім силам та сепаратистській діяльності Тайваню за незалежність. Ми повинні неухильно просувати справу національного відродження та возз’єднання”, – заявив Сі Цзіньпін.

Китайський лідер заявив, що необхідно сприяти “мирному шляху”. Проте Сі Цзіньпін не виключив застосування сили та зброї.

Нагадаємо, Сі Цзіньпіна втретє обрали лідером Китаю. Він також знову обійняв посаду голови Центральної військової ради.


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