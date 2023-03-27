Політика

Шольц підтвердив передачу Україні 18 танків Leopard

27 Березня 2023 20:56
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зброя, німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 прибули до України.

Про це Шольц заявив на пресконференції з прем’єром Нідерландів Марком Рютте у Роттердамі.

“Ми виконали те, про що оголосили”, – заявив Шольц.

У середині березня українські танкові екіпажі завершили навчання на Leopard 2 бойовими стрільбами.

Як і у випадку з іншими системами озброєнь, урядові структури не розголошують інформацію про транспортування танків з міркувань секретності та безпеки.


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