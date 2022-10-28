Політика

Шойгу відзвітував Путіну про завершення “часткової мобілізації”

28 Жовтня 2022 17:25
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росія, мобілізація

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відзвітував президенту Росії Володимиру Путіну про завершення заходів так званої часткової мобілізації.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Шойгу заявив, що за час проведення мобілізації росії вдалося набрати до армії 300 тисяч людей і інших мобілізаційних завдань «не планується».

Путін подякував усім, хто вступив до лав збройних сил під час «часткової мобілізації» «за вірність обов’язку та патріотизм».

Глава РФ заявив, що відправляти на передову потрібно «лише добре підготовлених мобілізованих». За словами Шойгу, наразі на полігонах проходять підготовку 218 тисяч людей.


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