РосЗМІ пишуть про термінову госпіталізацію глави російської ЦВК

У Росії сьогодні, 26 травня, нібито госпіталізували голову Центральної виборчої комісії Еллу Памфілову. У неї зник голос.

За інформацією російських ЗМІ, Памфілову доправили до однієї з московських лікарень. За кілька днів до цього вона скаржилася лікарям на сильний біль у горлі, але лікування їй не допомогло.

“Медики ухвалили рішення про її термінову госпіталізацію. Зараз у неї майже повністю зник голос, проте її життю нічого не загрожує”, – йдеться у повідомлені.

При цьому у коментарі пропагандистському виданню ТАСС Памфілова розповіла, що у неї нібито ларингіт.