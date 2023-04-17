Росіяни планують запустити дезінформацію по шести напрямках – WP

В одному з чатів у Discord стався витік інформації, в якому йдеться про те, що російські фейкові акаунти “успішно протистоять службам безпеки соціальних мереж”. Про це повідомляє Washington Post.

У Discord оператори фейкових акаунтів хизувалися тим, що лише 1% ботів блокують, а інші успішно виконують свою роботу, просуваючи небезпечні наративи про вакцини та українських військових, підвищуючи популярність дописів, вигідних російському уряду тощо.

У злитому документі зазначено, що він був підготовлений Об’єднаним комітетом начальників штабів, Кіберкомандуванням США та Європейським командуванням, організацією, яка керує американською військовою діяльністю в Європі. Він посилається на радіотехнічну розвідку, яка передбачає підслуховування, але не цитує джерела для своїх висновків.

Робота зосереджена на Головному науково-дослідному обчислювальному центрі Росії, який також називають “ГлавНИВЦ”. Центр виконує роботу безпосередньо для адміністрації президента Росії. У ньому сказано, що російська мережа для проведення кампанії дезінформації відома як Fabrika.

Аналіз показав, що Fabrika досягла успіху, навіть всупереч тому, що західні санкції проти Росії та власна російська цензура соціальних медіа всередині країни створили додаткові труднощі.

В окремому надсекретному документі з тієї самої Discord узагальнено шість конкретних кампаній впливу, які були запущені або заплановані наприкінці цього року новою російською організацією:

поширення ідеї про те, що офіційні особи США приховують побічні ефекти вакцини;

фейки про каральні дії “Азова” на східному Донбасі;

проштовхування ідеї, що Латвія, Литва та Польща хочуть відправити українських біженців назад воювати;

Служба безпеки України вербує співробітників ООН для шпигунства;

Україна використовує операції впливу проти Європи за допомогою НАТО.

Фінальна кампанія має на меті виявити особистості українських інформаційних воїнів.