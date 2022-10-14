Росіяни мають ще близько 300 іранських дронів-камікадзе, – Резніков

Російська армія має ще близько 300 іранських дронів-камікадзе, якими вона б’є по Україні. Росія намагається купити ще декілька тисяч таких безпілотників.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

“За нашою інформацією, близько 300 одиниць сьогодні. Це цифра, якою оперують російські військові”, – заявив глава Міноборони.

За його словами, Росія намагається закупити ще декілька тисяч іранських дронів. Резніков підкреслив, що поки не може прогнозувати, чи закупить РФ таку кількість безпілотників в Ірану. Проте українці та ЗСУ мають бути готові до цього.

“Ми не сидимо на місці. Ми розробляємо системи для знищення, придушення, тому що наші військові вже навчилися це робити. Ми розбираємо всі деталі до нюансів, дивимося, які там електронні мізки, і відповідно готуємо системи протидії”, – додав Резніков.