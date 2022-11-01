“Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку сама розпочала” – Держдеп США

Заяви Росії про вихід із Чорноморської зернової ініціативи мають “негайний, шкідливий ефект на глобальну харчову безпеку”.

Про це заявив Нед Прайс, речник Державного департаменту США, повідомляє “Голос Америки“.

“Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку вона сама розпочала. Найефективнішим способом забезпечення харчової безпеки було б, якби Росія повернулась до угоди і припинила війну проти України”, – сказав Нед Прайс, речник Держдепартаменту США.

Ціни на продовольство у світі знову почали зростати внаслідок невизначеності навколо чорноморської зернової угоди. Нед Прайс наголосив, що США закликають Росію відновити участь у зерновій ініціативі.

“Ми хочемо, щоб ця ініціатива відновилась”, – сказав речник Державного департаменту США, – “Ми закликаємо Росію поважати зобов’язання, які вона на себе взяла. … Не стояти на шляху постачання дуже необхідного зерна та інших продуктів харчування”.

За його словами, жодна інша країна “не може замінити можливості України експортувати зерно через Чорне море”.

“Будь-які дії Росії, спрямовані на перешкоджання критично важливого експорту зерна, по суті, свідчитимуть про те, що Кремлю байдуже, чи люди та сім’ї в усьому світі платять більше за їжу чи голодують”, – зазначив речник Держдепу.

За його словами, спроби Росії домогтися поступок в обмін на повернення до зернової угоди означатимуть “колективне покарання, або колективне вимагання».