Політика

Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні – Столтенберг

13 Лютого 2023 14:39
114
війна

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президент Росії Владімір Путін замість готовності до миру в Україні розпочинає нові наступальні дії.

Про це він сказав на брифінгу.

“Майже через рік після вторгнення Путін не готується до миру, а починає нові наступальні дії”, – зазначив Столтенберг і додав, що саме тому важлива військова підтримка Києва всім необхідним на полі бою.

“Швидкість врятує життя. Якщо Путін виграє в Україні, це стане сигналом для авторитарних держав у світі” про можливість використання сили для своїх зовнішньополітичних цілей, додав генсек Альянсу.

Він наголосив, що НАТО “підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно”.

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, Столтенберг уточнив, що, на його думку, повторний наступ Росії в Україні “вже почався”, що видно з кількості додаткових сил, які російська сторона направляє на сході України.

“Для мене це лише наголошує на важливості вчасності у постачанні Україні зброї, обладнання, запчастин. Чим швидше ми це зробимо, тим більше життів ми врятуємо й прокладемо шлях до мирного вирішення конфлікту”, – вважає генсек НАТО.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Лютого 2023 14:39
114

Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні – Столтенберг
13 Лютого 2023 17:41
10

Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони
13 Лютого 2023 14:17
83

Біженцям у Польщі хочуть по-новому виплачувати пенсії
13 Лютого 2023 14:03
93

ЗМІ стали відомі деякі подробиці нового пакету антиросійських санкцій
13 Лютого 2023 13:26
58

Зеленський представив колективу СБУ нового главу Служби, а в МВС – нового міністра
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки