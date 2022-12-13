Політика

Росія робить ставку на блекаут, – Зеленський

13 Грудня 2022 11:52
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна вистояла проти сотень російських ударів різної інтенсивності по енергетичних об’єктах країни.

Про це глава держави заявив під час виступу на Міжнародній конференції “Солідарність з українським народом”, яка відбувається 13 грудня в Парижі.

“Вже відбулись масовані ракетні удари проти нашої енергетики. Вже почався постійний терор іранськими дронами. Росія відкрила новий фронт проти нас, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу в масштабі всієї нашої країни. Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи та всього нашого демократичного спротиву. Ми ж у відповідь заснували новий формат співпраці та робимо все заради країни та українців проти блекаутів та проти енерготерору”, – наголосив він.

За словами Зеленського, Україна вистояла проти сотень російських ударів різної інтенсивності по енергетиці.

“Але зараз більшість наших електростанцій на жаль пошкоджено або зруйновано обстрілами. Всі гідроелектростанції, всі теплові електростанції. Не дай Боже, але уявіть, що б це значило у ваших країнах. Один з російських ударів спровокував відключення усіх атомних блоків наших АЕС. Спрацювала автоматика, на щастя, без інцидентів. Лише на поверхневе швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб’єктів потрібно щонайменше 1,5 млрд євро. Щоразу після кожного російського удару ми намагаємось відновити технічну можливість генерувати та постачати електрику, але все одно щодобово нашим енергетикам доводиться відключати мільйони українців від постачання через критичний дефіцит електрики”, – додав президент.


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