Генеральний секретар Організації Об’єднанних Націй Антоніу Гутерріш пропонував у листі до російського диктатора Володимира Путіна підключити “дочку” підсанкційного “Россільгоспбанку” до системи SWIFT для продовження “зернової угоди”. Але Росія не відповіла на цю пропозицію.

Росія порушувала питання про підключення до системи SWIFT “Россільгоспбанку” як ключову умову можливого продовження “зернової угоди”.

“ООН нещодавно досягла з Єврокомісією конкретного рішення щодо того, щоб дочірня структура “Россільгоспбанку” могла знову отримати доступ до SWIFT”, – заявив Гутерріш.

Він зазначив, що така пропозиція могла бути реалізована у рамках існуючих норм.

“Я глибоко розчарований тим, що мої пропозиції залишилися поза увагою”, – додав Гутерріш.