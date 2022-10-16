Політика

Росія потрапила в цугцванг: кожен хід лише погіршує ситуацію, – Данілов

16 Жовтня 2022 15:30
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війна

Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу.

Про це він пише у фейсбуці.

Данілов перелічив 5 кроків росіян під проводом президента РФ Володимира Путіна, які лише посилили Україну.

Так, оголошена в Росії мобілізація, за його словами, призвела до втечі за кордон 500 000 чоловіків і, на його думку, стала потужним фактором політичної дестабілізації у Росії.

Проти спроби анексії українських територій виступив майже весь світ, і 143 країни засудили дії Росії; масований ракетний удар запустив процес створення нової системи ППО України; а ядерний шантаж консолідував НАТО та загрожує Росії втратою останніх впливових партнерів – Індії та Китаю, заявив Данілов.

“І найголовніше – агресивна війна, розв’язана з метою знищення України, сподо формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду”, – підсумував Данілов.


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