Політика

Росія порушить резолюції ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю про постачання зброї – Держдеп

15 Серпня 2023 21:15
читать на русском →
росія, оон

США заявили, що Росія порушить резолюції Радбезу ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю щодо постачання зброї.

Про це повідомляє Guardian із посиланням на представника Держдепартаменту Веданта Пателя.

«Будь-яка співпраця в галузі безпеки або угода зі зброєю між Північною Кореєю і Росією, безумовно, порушили б низку резолюцій Ради Безпеки ООН», — сказав він.

Патель нагадав, що Росія покладалася на деякі країни-ізгої для підтримки своєї війни проти України. За його даними, Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Серпня 2023 19:28

Україна вважає неприйнятними розмови про вступ України в НАТО в обмін на території, – МЗС
15 Серпня 2023 19:16

Росіяни намагалися повернути позиції біля Урожайного, – Генштаб
15 Серпня 2023 17:09

Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку
15 Серпня 2023 15:57

Кабмін виділив Харківській та Чернігівській областям понад 1,2 млрд грн на фортифікаційні споруди
15 Серпня 2023 15:24

Швеція виділить Україні новий пакет військової допомоги на 290 млн євро
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
усі думки