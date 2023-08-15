Росія порушить резолюції ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю про постачання зброї – Держдеп

США заявили, що Росія порушить резолюції Радбезу ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю щодо постачання зброї.

Про це повідомляє Guardian із посиланням на представника Держдепартаменту Веданта Пателя.

«Будь-яка співпраця в галузі безпеки або угода зі зброєю між Північною Кореєю і Росією, безумовно, порушили б низку резолюцій Ради Безпеки ООН», — сказав він.

Патель нагадав, що Росія покладалася на деякі країни-ізгої для підтримки своєї війни проти України. За його даними, Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР.