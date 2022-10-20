Росія перекинула особовий склад та системи С-300 із Сирії в Україну, – NYT

Російська Федерація значно скоротила свій військовий контингент у Сирії, передислокувавши особовий склад та військову техніку для посилення своїх позицій в Україні.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох західних дипломатів і високопоставленого чиновника із сектору оборони Ізраїлю.

Водночас вони мають різні оцінки щодо кількості виведених російських військ – двоє із них сказали, що це два батальйони, або від 1200 до 1600 солдатів, а третій співрозмовник видання сказав, що ця цифра є набагато більшою. Однак всі троє зійшлися на тому, що чисельність військового контингенту росії у Сирії скоротили.

Всі три джерела заявили про вивезення росією із Сирії всіх комплексів С-300, які призначені для протиповітряної оборони, але через дефіцит балістичних та крилатих ракет використовуються росіянами в Україні для обстрілу наземних цілей. За словами співрозмовників The New York Times, комплекси С-300, які росія вивела з Сирії, були перекинуті в Україну.