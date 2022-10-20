Політика

Росія перекинула особовий склад та системи С-300 із Сирії в Україну, – NYT

20 Жовтня 2022 14:08
32
війна, росія

Російська Федерація значно скоротила свій військовий контингент у Сирії, передислокувавши особовий склад та військову техніку для посилення своїх позицій в Україні.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох західних дипломатів і високопоставленого чиновника із сектору оборони Ізраїлю.

Водночас вони мають різні оцінки щодо кількості виведених російських військ – двоє із них сказали, що це два батальйони, або від 1200 до 1600 солдатів, а третій співрозмовник видання сказав, що ця цифра є набагато більшою. Однак всі троє зійшлися на тому, що чисельність військового контингенту росії у Сирії скоротили.

Всі три джерела заявили про вивезення росією із Сирії всіх комплексів С-300, які призначені для протиповітряної оборони, але через дефіцит балістичних та крилатих ракет використовуються росіянами в Україні для обстрілу наземних цілей. За словами співрозмовників The New York Times, комплекси С-300, які росія вивела з Сирії, були перекинуті в Україну.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Жовтня 2022 15:28
11

Українцям дозволили купувати долари США за офіційним курсом НБУ
20 Жовтня 2022 14:48
38

Критична ситуація з електрикою сталася у центральних областях України
20 Жовтня 2022 14:40
51

Навколо Харкова облаштовано три лінії оборони – Синєгубов
20 Жовтня 2022 14:27
42

Зеленський запровадив санкції проти російських мільярдерів
20 Жовтня 2022 12:54
131

“Перевзулась” після деокупації Харківщини: прихильниці окупантів оголосили підозру
Останні новини
усі новини

Думки

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
усі думки