Росія готує диверсії на об’єктах у Північному морі на випадок конфлікту з НАТО

У Росії, за даними розвідників та експертів, є військова програма, у межах якої визначають вітряні електростанції, газопроводи, кабелі зв’язку тощо у водах навколо Данії, Швеції Норвегії та Фінляндії.

Про це йдеться у спільному розслідуванні суспільних мовників Данії (DR), Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (Yle). На місцевому телебаченні відеоверсія розслідування вийде ввечері 19 квітня.

Росія має намір створити карту західної інфраструктури у морі. Для цього надводні та підводні цивільні та військові судна збирають інформацію у межах військової програми GUGI, розповів керівник норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсонес.

Керівник данської контррозвідки сказав, що карту інфраструктури готують для планування диверсій у Північному мору на випадок великого конфлікту з Заходом. А керівник норвезької розвідки заявив, що ця програма є дуже важливою для Росії та контролюється з Москви.

Журналісти проаналізували перехоплені повідомлення з російських кораблів. Вони з’ясували, що у Північному морі плавають кораблі-привиди, тобто ті, які вимкнули систему автоматичної ідентифікації та не повідомляють про місце розташування.

Дослідницький корабель

Одним із таких прикладів є російське судно «Адмірал Володимирський». Офіційно судно займається дослідницькою діяльністю, але, за даними журналістів, воно причетне і до розвідки. Наприклад, у листопаді 2022-го корабель обійшов протоку Каттегат із виключеними системами ідентифікації. Проте судно безперервно надсилало повідомлення про свої позиції на військово-морську базу в Росії.

Журналісти намагалися підплисти до корабля, коли знайшли його місце перебування. Вони побачили на палубі чоловіка у формі та бронежилетів зі зброєю.

На основі перехоплених повідомлень з’ясувалось, що «Адмірал Володимирський» протягом місяця плавав навколо Балтійського моря, проток Великий Бельт і Каттегат та Північного моря. Маршрут корабля пролягав через наявні та заплановані офшорні вітрові електростанції.

російський корабель, ймовірно, наніс на карту кабелі на морському дні біля морських вітрових електростанцій. Морський аналітик Х. І. Саттон сказав журналістам, що удар однією бомбою по скупченню кабелів може вивести з ладу всю вітроелектростанцію.

Нідерланди та Велика Британія

Восени російський корабель помітили біля морських вітрових електростанції та інших об’єктів інфраструктури біля Бельгії та Нідерландів. Журналісти вважають, що тоді розвідку теж проводив «Адмірал Володимирський».

Як пише BBC, у розслідуванні колишній експерт Королівського флоту Великої Британії допомагав відстежувати переміщення «Адмірала Володимирського» біля семи вітрових електростанцій біля узбережжя Британії та Нідерландів. Джерела видання зазначили, що офіційні особи країни знають про наміри Росії нанести на карту морські об’єкти інфраструктури.

У лютому 2023 року розвідка Нідерландів попередила, що Росія може готувати диверсію проти морської інфраструктури країни у Північному морі. Там заявили, що росіяни таємно наносять на мапу об’єкти інфраструктури Нідерландів, зокрема інтернет-кабелі, газопроводи та вітряні електростанції, та здійснюють інші дії, які вказують на шпигунство та підготовку до диверсій.

Інші підозрілі кораблі

«Адмірал Володимирський» не єдине судно, яке має дивний маршрут у північних водах. Журналісти дізналися про щонайменше 50 російських кораблів, які за останні 10 років мали підозрілі схеми плавання. Фактична кількість таких суден може бути більшою.

Крім того, у розслідуванні наголошують, що Росія змінила свою військово-морську доктрину, яка дозволяє використовувати будь-які судна для військових операцій. Тож для диверсій у Північному морі Росія може використовувати від цивільних дослідницьких суден до вантажних кораблів і рибальських човнів.