Росія хоче змінити демографічний склад населення на окупованих територіях, – Спротив

У РФ обіцяють студентам безкоштовне навчання за умови подальшого відпрацювання на ТОТ.

По завершенню навчання представники деяких спеціальностей (зокрема лікарі, педагоги) мають переїхати працювати на тимчасово окуповані території України. У РФ заявляють, що це робиться з метою покриття дефіциту цих професій в регіоні, повідомляє Центр національного спротиву.

“Проте насправді мета ворога – змінити демографічний склад населення. Саме задля цього росіяни проводять “евакуацію” місцевих, аби асимілювати тих хто виїхав до рф й натомість завезти росіян на захоплені землі.

Проте такі далекоглядні плани росіян не враховують фактору наявності ЗСУ, тому ці плани приречені. Водночас Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ продовжувати виїжджати на підконтрольні Уряду України території. Повернемось додому після перемоги!” – йдеться у повідомленні.