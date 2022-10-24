Російський Червоний Хрест збирає допомогу мобілізованим на війну з Україною

На сайті російської громадської організації “Червоний Хрест” оголошено про збір матеріальної допомоги для російських мобілізованих на війну проти України. ГО є учасником Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Про це повідомила речниця керівника Офісу Президента України Дарина Зарівна.

“Тим часом російський Червоний Хрест збирає гроші для родин мобілізованих росіян, яких відправили вбивати українців”, – зазначила вона

Зарівна опублікувала відповідний скріншот з сайту Червоного Хреста.

Водночас речник Міжнародного Комітету Червоного Хреста Олександр Власенко пояснив, що цей збір проводить “російський Червоний Хрест”, а не “російська делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста”, це – різні організації, які об’єднують тільки спільні принципи, повідомляє Укрінформ.

За його словами, національні товариства Червоного Хреста абсолютно незалежні у своїй діяльності, своїй ініціативі, і жодним чином не підпорядковуються і не звітують перед МКЧХ.

“Існує рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це – загальна організація, яка має декілька складових. Одна із цих складових – це національні товариства Червоного Хреста, у них є свої задачі. У кожній країні є одне таке товариство, вони виконують там свої функції. Їх об’єднує така парасолькова організація як Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного півмісяця. І є окремо Міжнародний комітет Червоного Хреста, у нас своя задача, ми працюємо у зоні конфлікту, наша місія звучить, як допомагати цивільному населенню, що постраждало внаслідок збройного конфлікту або інших ситуацій насильства. Тобто ми об’єднані лише одним рухом”, – підкреслив Власенко.