Політика

Російський “Ашан” заборонив “георгіївські” стрічки та пілотки

1 Травня 2023 20:40
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санкції, перемога

У Росії мережа «Ашан» повністю заборонила у своїх магазинах продаж “георгіївських стрічок” та іншої патріотичної символіки, пишуть місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що співробітникам усіх російських магазинів рітейлера також категорично заборонили носити будь-яку атрибутику, пов’язану із Днем Перемоги.

«У поточній ситуації дуже важливо дотримуватись правил компанії: цього року ми не використовуємо пілотки та георгіївські стрічки для співробітників 9 Травня», – цитує Mash повідомлення, яке надіслали співробітникам мережі.

Нагадаємо, що з початку війни в лютому 2022 року Росію залишили близько 200 міжнародних компаній і брендів із різних сфер. “Ашан” тоді заявив, що залишається, “оскільки діє на користь населення”.

У лютому 2023 року видання Le Monde та The Insider опублікували спільне розслідування, з якого випливало, що “Ашан” постачав товари для російських військових на окупованих територіях України. У прес-службі французького офісу компанії тоді заявили, що “компанія перебуває поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається”.

В Україні “Ашан” теж працює як самостійна юридична особа. Водночас українське Національне агентство із запобігання корупції внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни – за відмову піти з російського ринку.


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