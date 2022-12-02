РНБО просить перевірити УПЦ МП та заборонити залежні від росії релігійні організації

Рада національної безпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, афілійованих з росією. Зв’язок Української православної церкви з московським патріархатом перевірять.

Про це заявив президент Володимир Зеленський 1 грудня під час свого вечірнього звернення.

За його словами, 1 грудня на засіданні РНБО розглянули численні факти зв’язків «окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором».

«На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини», — зазначив Зеленський.

Президент заявив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, яким би унеможливлювалася діяльність релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в російській федерації.

Державній службі з етнополітики та свободи совісті поставили завдання провести релігієзнавчу експертизу «Статуту про управління УПЦ» на наявність церковно-канонічного зв’язку з московським патріархатом. За необхідності — вжити передбачених законом заходів.

Крім того, перевірять наявність правових підстав та умови користування майном Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Зараз частина територій заповідника знаходиться в оренді УПЦ МП.

Органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, доручили активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі. І також застосувати персональні санкції — прізвища Зеленський пообіцяв оприлюднити невдовзі.

«Потребуємо підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави», — додав глава держави.

За його словами, ці та інші рішення гарантують Україні «духовну незалежність».