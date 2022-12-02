Політика

РНБО просить перевірити УПЦ МП та заборонити залежні від росії релігійні організації

2 Грудня 2022 07:55
8
рнбо, церква

Рада національної безпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, афілійованих з росією. Зв’язок Української православної церкви з московським патріархатом перевірять.

Про це заявив президент Володимир Зеленський 1 грудня під час свого вечірнього звернення.

За його словами, 1 грудня на засіданні РНБО розглянули численні факти зв’язків «окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором».

«На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини», — зазначив Зеленський.

Президент заявив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, яким би унеможливлювалася діяльність релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в російській федерації.

Державній службі з етнополітики та свободи совісті поставили завдання провести релігієзнавчу експертизу «Статуту про управління УПЦ» на наявність церковно-канонічного зв’язку з московським патріархатом. За необхідності — вжити передбачених законом заходів.

Крім того, перевірять наявність правових підстав та умови користування майном Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Зараз частина територій заповідника знаходиться в оренді УПЦ МП.

Органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, доручили активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі. І також застосувати персональні санкції — прізвища Зеленський пообіцяв оприлюднити невдовзі.

«Потребуємо підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави», — додав глава держави.

За його словами, ці та інші рішення гарантують Україні «духовну незалежність».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Грудня 2022 07:10
25

Лукашенко намагається уникнути прямого вступу у війну проти України, – ISW
2 Грудня 2022 07:55
8

РНБО просить перевірити УПЦ МП та заборонити залежні від росії релігійні організації
2 Грудня 2022 07:20
12

ЗСУ відбили атаки біля 14 населених пунктів і уразили 4 пункти управління ворога
1 Грудня 2022 22:04
159

Байден: Путін прорахувався у всьому
1 Грудня 2022 21:44
59

Франція та США посилять військову допомогу Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
усі думки