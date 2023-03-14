Політика

Ріші Сунак приїхав до Джо Байдена: говорили про загрози з боку Китаю та продовження підтримки України

14 Березня 2023 08:06
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байден, сунак

Президент США Джо Байден та голова уряду Великої Британії Ріші Сунак провели двосторонню зустріч у Сан-Дієго, під час якої обговорили загрози з боку Китаю, продовження підтримки України та інші питання, йдеться в повідомленні Білого дому, передає УНН.

“Лідери обмінялися думками щодо низки глобальних питань, у тому числі викликів, які створює КНР, а також нашої спільної відданості підтримці миру й стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Вони такожмнаголосили на незмінній підтримці України в умовах поточної агресії рф”, — йдеться в повідомленні.

Лідери США та Британії підкреслили важливість продовжувати надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги, а також вживати економічних заходів для протидії здатності москви вести війну.

Також сторони обговорили інші глобальні й двосторонні питання у сферах безпеки, економіки, торгівлі, екології.


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