Ріші Сунак приїхав до Джо Байдена: говорили про загрози з боку Китаю та продовження підтримки України

Президент США Джо Байден та голова уряду Великої Британії Ріші Сунак провели двосторонню зустріч у Сан-Дієго, під час якої обговорили загрози з боку Китаю, продовження підтримки України та інші питання, йдеться в повідомленні Білого дому, передає УНН.

“Лідери обмінялися думками щодо низки глобальних питань, у тому числі викликів, які створює КНР, а також нашої спільної відданості підтримці миру й стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Вони такожмнаголосили на незмінній підтримці України в умовах поточної агресії рф”, — йдеться в повідомленні.

Лідери США та Британії підкреслили важливість продовжувати надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги, а також вживати економічних заходів для протидії здатності москви вести війну.

Також сторони обговорили інші глобальні й двосторонні питання у сферах безпеки, економіки, торгівлі, екології.