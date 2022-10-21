РФ “вивчає домовленості” з Північною Кореєю, – Держдеп США

Росія, крім Ірану, вивчає домовленості з Північною Кореєю, оскільки не має змоги виготовляти ключові ресурси, необхідні для війни проти України.

Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, останні місяці Росія “перебуває у розпачі”, проте це не робить її менш небезпечною. Він зазначив, що росіяни звернулися до Ірану з проханням надати товари, які вони самі не можуть виробляти чи купувати.

“Почасти це є відображенням експортного контролю, санкцій, економічних заходів, які ми запровадили щодо Росії”, – сказав Прайс

Представник Держдепу пояснив, що РФ не має можливості виробляти ключові ресурси, які їй потрібні – тому Москва звертається до Ірану. Крім Ірану, вони також “вивчають домовленості” із КНДР.